İçtikleri içki hayattan kopardı!

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan C.A. dün arkadaşları Ş.A. (26) ve T.G. (25) ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN UYANMADI

İddiaya göre, Ş.A. ve T.G. sabah C.A.'nın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde C.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan C.A.'nın ölümü şüpheli bulundu. C.A.'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Ş.A. ve T.G.'yi gözaltına aldı.