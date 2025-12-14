  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İçtikleri içki hayattan kopardı!

İçtikleri içki hayattan kopardı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, C.A. (30) arkadaşları ile içki içtikten sonra uyuduğu otomobilde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan A.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, birlikte içki içtiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

SABAH

Giriş Tarihi:

İçtikleri içki hayattan kopardı!

Kırkağaç'ta çiftçilik yapan C.A. dün arkadaşları Ş.A. (26) ve T.G. (25) ile Şair Eşref Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde otomobil içerisinde oturup, sohbet edip, içki içti. Gecenin sonunda 3 arkadaş evlerine dönmeyip otomobilde uyudu.

İçtikleri içki hayattan kopardı!

TÜM ÇABALARA RAĞMEN UYANMADI

İddiaya göre, Ş.A. ve T.G. sabah C.A.'nın hareketsiz olması ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi ne götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrolde C.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Vücudunda herhangi darp ve yara izi bulunmayan C.A.'nın ölümü şüpheli bulundu. C.A.'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde inceleme yapan polis, Ş.A. ve T.G.'yi gözaltına aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA