Kışın metabolizma yavaşlar mı?

1. Metabolizma Kendiliğinden Yavaş lamaz Yıllardır, kışın metabolizmanın yavaşladığına dair çeşitli spekülasyonlar olsa da bunu destekleyen güçlü veriler yok. Aslında bazal metabolizma hızı (BMR), yıl boyunca oldukça sabit kalır. Mevsimsel değişimlerin etkisi ise yalnızca hafif ısı değişimlerine bağlı vücudun ısı üretme ihtiyacından kaynaklanır ve bu da günlük kalori yakımına oldukça küçük bir katkı yapar.

2. Gün Işığı Azaldığında İştah Artabilir

Kışın günlerin kısalması, serotonin üretiminin azalmasına yol açabilir. Serotonin seviyesi düştüğünde, vücut daha çok hızlı mutluluk veren yiyeceklere yönelir: tatlılar, çikolata, ekmek ve hamur işleri. Bu, aslında fizyolojik bir adaptasyondur; çünkü beyin hızlı enerji kaynağı olarak karbonhidratları tercih eder. Ayrıca, azalan gün ışığı melatonin döngüsünü etkiler ve daha sık atıştırma isteği oluşturur. Bu, kışın daha çok acıktığımızın bir başka nedenidir.



3. Kışın Hareket Azalıyor: Esas Etki Buradan Geliyor

Kış aylarında dışarı çıkma isteği doğal olarak azalır ve birçoğumuz daha çok evde ya da kapalı alanlarda hareketsiz oluruz. Bu durum da günlük aktivitemizi düşürür. Günlük hareket harcamamız olan NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), yani sürekli tekrarladığımız küçük hareketler (yürümek, ayakta durmak, iş yapmak), toplam enerji tüketimimizin büyük bir kısmını oluşturur. Kışın NEAT'in %15-25 oranında azalması, günlük kalori yakımını ciddi şekilde düşürebilir.