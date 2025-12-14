Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a skandal uyuşturucu videosu!

UYUŞTURUCU MADDEYE BULAŞANLAR HEDEFTE

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu operasyonun, şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.Soruşturma, ünlü isimlerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili bağlantılarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Gözaltına alınan diğer isimler ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.