Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a skandal uyuşturucu videosu!

İl Jandarma ekipleri tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşıldı.
Elde edilen bilgilere göre, söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği belirlendi.
YILMAZ: 98'DE BIRAKTIM
Video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti.
UYUŞTURUCU MADDEYE BULAŞANLAR HEDEFTE
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu operasyonun, şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.Soruşturma, ünlü isimlerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili bağlantılarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Gözaltına alınan diğer isimler ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.