Haberler Yaşam Spiker Ela Rümeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a skandal uyuşturucu videosu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan Ela Rumeysa Cebeci’nin cep telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz’a gönderildiği belirlenen bir video kaydına ulaşıldı. Görüntülerde Cebeci’nin, etken maddesi THC olan ve halk arasında “likit esrar” olarak bilinen uyuşturucu maddeyi bir cihazla kullanırken kendisini kayda aldığı tespit edildi.

İl Jandarma ekipleri tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre, söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği belirlendi.

YILMAZ: 98'DE BIRAKTIM
Video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti.

UYUŞTURUCU MADDEYE BULAŞANLAR HEDEFTE
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu operasyonun, şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.Soruşturma, ünlü isimlerin uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili bağlantılarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Gözaltına alınan diğer isimler ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

