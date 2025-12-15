Dikkat çeken araştırma: Kahve sevginiz genetik olabilir

NE KADAR TÜKETİYORUZ? Bu büyüleyici açıklama, araştırmacıların 23andMe ve UK Biobank'tan devasa veritabanlarını araştırdığı Neuropsychopharmacology dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmadan geliyor. Bilim insanları genlerimiz ile kafein isteğimiz arasındaki bağlantıyı çözmeye çalıştılar. UC San Diego Tıp Fakültesi'nden profesör ve araştırmanın baş araştırmacılarından biri olan Dr. Abraham Palmer "Başka bir deyişle, ebeveynlerinizden miras aldığınız belirli gen çeşitleri, ne kadar kahve tüketeceğinizi etkiliyor" diyor.

BİR BARDAK KUPA...

Peki son karar ne? Bilimsel alandaki pek çok şey gibi bunun da cevabı basit değil. Araştırma, kahve alışkanlıklarımız ve bunların sağlık üzerindeki olası etkileri söz konusu olduğunda genetik ile çevre arasındaki karmaşık etkileşimi vurguluyor. Bu çalışma, genlerimiz ile günlük seçimlerimiz arasındaki ilişkinin büyüleyici bir bulmaca olduğunu hatırlatıyor. Aynı zamanda sağlık ve davranış incelenirken kültürel ve çevresel faktörlerin dikkate alınmasının öneminin de altı çizilmekte. Bu nedenle, bir dahaki sefere en sevdiğiniz kupaya uzandığınızda şunu unutmayın: Genleriniz bu arzuda rol oynuyor olabilir.