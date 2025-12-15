  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sevcan hemşirenin davasında yeni gelişme: İşte cani kocanın o görüntüleri

Antalya'da iki aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit Can Sakman'ın, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi H.G. babası G.D., tutuklu sanık H.C.S. ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada istenen adli raporun dosyaya girdiği, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

HTS KAYITLARINDA ADI GEÇEN TANIK DİNLENDİ

Duruşmada HTS kayıtlarında adı geçen tanık M.B. dinlenildi. Tanık beyanında, sanıkla geçmişte sınırlı bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendisine ait telefondan arama yapıldığını, daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesi tarafından yapılan aramayı polis ekiplerinin açtığını ifade etti.

EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Mahkemede söz alan maktulün annesi H.Ü., "Ağırlaştırılmış müebbet alsın, gün yüzü görmesin, başka kimseye zarar vermesin" ifadelerini kullanırken, babası Güney Demir de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tarafların beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eyleminin; canavarca hisle işlendiği, mağdurun sanığın eşi olduğu ve olay sırasında maktulün kendini savunamayacak durumda bulunduğu gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı, bu kapsamda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

SANIKTAN SAVUNMA

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık H.C.S. evlilik öncesinde birlikte yaşadıklarını, evlilik sonrası tartışmalar yaşandığını öne sürerek, kendisini baskı altında hissettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

