Düşen uçağa daha önce beraber binmiştiler!

AZERBEYCAN-GÜRCİSTAN sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta daha önce eşi ile birlikte çektiği video ve fotoğrafları paylaştı. Defne Kandemir, Ümit Sayın'ın 'Sen Olmasan Ben Solarım Gül Beyaz Gül' şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımında, "609 numaralı uçak. Beraber bu uçağa gitmiştik. İçini dışını ilk defa bu kadar incelemiştim C130'un. Böyle bir video çektiğimi ve o uçak olduğunu videoda görünce fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını? Bu şarkı düğünde 2'nci dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı. Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor birtanem Cüneyt Kandemir" ifadelerini kullandı.