Organlarını bağışladı 3 hastaya can oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce beyin kanaması rahatsızlığıyla devlet hastanesine getirilen 67 yaşında hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Yakınlarının bağış kararı üzerine karaciğer ve 2 böbrek Antalya'dan gelen uzman ekip tarafından alındı. Karaciğer ve böbrek Antalya'ya, diğer böbrek ise Konya'ya gönderildi. Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve anestezi uzmanı doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailenin onay vermesinin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlı uygun hastaların bulunduğunu söyledi.