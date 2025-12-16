Son dakika: Ankara'da tarihin en büyük fuhuş operasyonu! SGK'lı gösterip fuhuşa zorladılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na gelen ihbarlar ve artan şikâyetler üzerine başlatılan gizli soruşturma, başkentte bugüne kadar tek operasyonda en fazla tutuklamanın yapıldığı fuhuş operasyonuyla sonuçlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel tahkikat ekipleri, Çankaya ilçesinde "night club" ve "telebar" adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi mercek altına aldı.

4 AYLIK GİZLİ TAKİP VE TEKNİK İZLEME Soruşturma kapsamında CMK 135 kapsamında teknik izleme ve takip kararları alındı. Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara girerek fuhşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden ve organize eden şüphelileri adım adım izledi. Gizli kameralarla mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki pazarlıklar kayıt altına alındı. Yapılan tespitlerde, kadınların "masaya oturma" adı altında müşteriyle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığı fuhuş için otellere götürüldüğü belirlendi.

"MÜŞTERİYE ÇIKMAZSAN İŞE ALMAYIZ"

Mağdur kadınların ifadelerinde, işletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların sistematik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Kadınlar, "Müşteriyle çıkmazsan bir daha işe alamayız" şeklinde tehdit edildiklerini, fuhuş amaçlı müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon alındığını anlattı. Bazı mağdurlar, sadece masaya oturup kons yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen, "Bu işler böyle olmuyor, müşteriyle otele gitmen lazım" denilerek fuhşa zorlandıklarını ifade etti.

KOMİSYON VE ORGANİZE SİSTEM

İfadelerde, telebarlarda çalışan şef garsonların ve işletme sahiplerinin kadınların bedenleri üzerinden haksız kazanç elde ettiği vurgulandı. Mağdurlar, masaya bakan şeflerin ve mesul müdürlerin organize şekilde çalıştığını, fuhuş için dışarı çıkan kadınlardan düzenli olarak komisyon alındığını belirtti. Bazı işletmelerde kadınların korkutulduğu, şikâyet etmelerinin engellendiği, cinsel taciz iddialarının da bulunduğu kaydedildi.