İstanbul'da yeni nesil çetelere operasyon! İş yeri kurşunlayıp haraç istediler

Son dakika haberleri… İstanbul 'da haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda işyerini kurşunladıkları iddia edilen 25 kişi 4 ayrı operasyonla yakalandı. Şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında eylemlerde aktif rol alan 2 kadın tetikçinin de bulunduğu 25 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; kurşunlama anlarına dair şoke edici güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 7 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

4 AYRI OPERASYON YAPILDI! Asayiş şube müdürlüğü, ekipleri Bakırköy , Beyoğlu , Ümraniye , Başakşehir , Üsküdar , Şişli , Beşiktaş , Sancaktepe ve Küçükçekmece , Kadıköy ilçelerinde Yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği haraç amacıyla yapılan işyeri, ev ve otomobil kurşunlama olayları üzerine geniş çaplı soruşturma açılmıştı. Polis ekipleri aralarında hastane, kafeterya, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yakalamak için yüzlerce saat güvenli kamera görüntüsünü inceleyerek 4 ayrı operasyon yaptı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda daha önceden tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler toplam 25 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler, ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

2 KADIN TETİKÇİ YAKALANDI



Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'ün ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kadın şüphelilerdin eylemlerde aktif rol oynadıkları öğrenildi.