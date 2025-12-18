Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç yeniden savcı karşısında Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturması kapsamında test sonucu pozitif çıkan Berrak Tüzünataç tekrardan ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.









Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

8 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri saç ve kan örneklerinin sonuçlarında; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edilmiş, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.