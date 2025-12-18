Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç yeniden savcı karşısında

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
8 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri saç ve kan örneklerinin sonuçlarında; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edilmiş, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.
Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar tespit edilmişti.
BERRAK TÜZÜNATAÇ İFADEYE GELDİ
Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimlerden Berrak Tüzünataç tekrardan ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Tüzünataç'ın ifade işlemleri sürüyor.