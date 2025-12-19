Kocaeli'de İHA düştü! Hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı...

Olayı fark eden köy sakinleri kısa süreli şaşkınlık yaşarken, daha sonra düşen İHA'nın durumu incelemek üzere bölgeye yaklaştı. Arazide zarar görmüş halde duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İzmit İlçesi Çubuklubala mevkiinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle İHA, köy sınırları içerisinde bulunan ağaçlık alanın yakınındaki bir tarlaya düştü.

Düşen İHA üzerinde inceleme başlatıldı.İHA'nın hangi amaçla kullanıldığı ve düşüş nedeninin ne olduğuna ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

RUS MENŞEİLİ

İçişleri Bakanlığı İzmet'e düşen İHA'nın Rus menşeili olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.