Uyuşturucu operasyonunda son dakika! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu test verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Adli Tıp Kurumu'na test veren Ezgi Eyüboğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER!

ESER KÜÇÜKEROL

Soruşturmanın genişleyen kapsamı doğrultusunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler hakkında da farklı suçlamalarla adli işlem başlatıldı. Bu çerçevede, Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

YİĞİT MACİT

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü isimli şahıslar hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

GİZEM TÜREDİ

Ayrıca, operasyonun teknik detayları ve ele geçirilen materyaller ışığında şüpheli Saim Macit hakkında da "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılmasına karar verildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, farklı suç dosyalarından aranan bu isimlerin adli makamlara sevk süreçlerinin devam ettiği bildirildi.