Son dakika: Murat Övüç 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü takarak bir video çekmiş ve bu videoyu hesabından paylaşmıştı.
Kamuoyunda tepki toplayan videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Övüç hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan Murat Övüç ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Övüç'ün paylaşımındaki sözleriyle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.