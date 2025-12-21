Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevinden ilk kez konuştu: O ismi işaret etti

"GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM"

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınmadan saatler öncesinde annenizin mezarını ziyaret ettiğinizi öğrenmiştik. Bu ilk ziyaret miydi?

"Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim."

Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" dedi. O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?

Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor.

Peki Güllü'nün düştüğü gün, televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" diyen asistan Çiğdem Deniz için ne dersiniz?

Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet.

Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?

Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?