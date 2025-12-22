Çalışanını intihara sürükleyen tacizci patrona isyan ettiren ceza

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Esma Güleser T., 29 Haziran 2023'te intihar girişiminde bulundu. Vahim olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başlayan genç kız, patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı.

Baskıya daha fazla dayanamayan Esma, 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Olaydan sonra 5 kez ameliyat olan Esma ise 1 ay boyunca hastanede daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.