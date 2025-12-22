Uyuşturucu şoku devam ediyor: Gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı. Operasyonun son hedefi, yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç oldu.