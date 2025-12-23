Karısını denemek için isimsiz çiçek gönderdi: Yargıtay kocayı kusurlu buldu

Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, taraflar resmi nikahlı olmalarına rağmen evlilik birliğinin fiilen kurulamadığı gerekçesiyle karşılıklı dava açtı. Davacı erkek, düğün sürecinde kadının tutarsız davrandığını, kendisine hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini, ailesinin evliliğe müdahale ettiğini ileri sürerek boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep etti. Davalı kadın ise ortak hayatı kurmak istemeyen tarafın erkek olduğunu savunarak, erkeğin kıskanç tavırlar sergilediğini, sosyal medya hesabına izinsiz girip paylaşımlar yaptığını ve kendisini denemek amacıyla adına isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia ederek, boşanma ve tazminat istedi.