Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurmuştu! Son paylaşımı kan dondurdu Mersin Anamur'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K., okulun önünde oturan okul müdürü E.K.'yı tüfekle ateş etmişti. Ağır yaralanan K. hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ile 55 yaşındaki babası Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.









Olay, dün sabah saat: 08.30 sıralarında Mersin Anamur'a bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü E.K.'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI Ağır yaralanan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.