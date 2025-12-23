SON DAKİKA: El Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı! 'Uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcıyım'

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında spiker Ela Rümeysa Cebeci "Uyuşturucu madde temin etme" suçundan 17 Aralık günü tutuklanmıştı. Cebeci ve Sadettin Saran arasında geçen yazışmalar dikkat çekmişti.
EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cebeci, Sadettin Saran'ın ifadeye geldiği 20 Aralık günü cezaevinden adliyeye getirilerek savcılığa ek ifade vermişti. O ifadeye ulaşıldı.
Cebeci, "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum" diyerek ifadesine başladı.
"KİMSEYE UYUŞTURUCU VERMEDİM"
Ela Rümeysa Cebeci, "Ben hiç bir zaman kimseye uyuşturucu satmadım.Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim" dedi.
"HATAYA DÜŞTÜM"
Bazı whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili delillere yönelik beyanda bulunan Cebeci, "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla k.. ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.
2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık" dedi.
"SATICI DEĞİL KULLANICISIYIM"
İfadesinin devamında uyuşturucu satıcısı olmadığını ileri süren Cebeci, " Uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle k.. kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum, daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım" diyerek sonlandırdı.