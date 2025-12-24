Haberler Yaşam Adana'da baba vahşeti! "Çocuklarımı öldürdüm polise haber verin" Adana'da baba vahşeti! 'Çocuklarımı öldürdüm polise haber verin' Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla vurarak öldürdü.Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına 'Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin' dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak intihar etti. İHA









Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokakta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) tabancayla vurdu. Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak intihar etti.