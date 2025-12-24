Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran hakkında flaş gelişme: Gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Edinilen son bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran üzerine atılı uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
SARAN'IN İSTANBUL ADALET SARAYI'NA SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
Sadettin Saran Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı. Saran'ın yarın İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Fenerbahçe Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
NELER OLMUŞTU?
Uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan Sadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Saran, Türkiye'ye döndükten sonra Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucuda kokain maddesi pozitif çıkmıştı.
Test sonucuna ilişkin açıklama yapan Saran; 'Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır' dedi.
ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, "Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.
Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.
"İLİŞKİMİZ DUYGUSALDI, SONRASINDA ARKADAŞ KALDIK"
THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık.
Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim" dedi.