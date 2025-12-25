  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam 31 Aralık yarım gün tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılın son günlerine yaklaşıyorken aynı zamanda yılbaşı tatiline ilişkin detaylar gündemin üst sıralarına çıktı. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından 31 Aralık’ın tatil kapsamına girip girmediğini öğrenmek isterken, yılbaşı haftasında izin planları da şekillenmeye başladı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte yılbaşı tatil takvimi…

Yeni yıl heyecanı yaklaşırken tatil takvimi aramaları hız kazandı. 1 Ocak'ın resmî tatil olmasıyla birlikte gözler 31 Aralık'a çevrilirken, iş yerleri ve okullarda uygulanacak çalışma saatleri netlik kazanmaya başladı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte detaylar...

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer almıyor ve çalışma düzeni normal şekilde sürüyor. Kamu kurumları, özel sektör ve okullarda mesai tam gün devam ediyor.

1 OCAK31 Aralık yarım gün tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.

