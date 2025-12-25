Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? 25 Aralık akaryakıt fiyat listesi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. 25 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında ne kadar? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte liste…

25 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 51.82 TL

Motorinin litresi: 53.22 TL

LPG: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 51.65 TL

Motorinin litresi: 53.05 TL

LPG: 27.88 TL

İZMİR

Benzin litresi: 53.01 TL

Motorinin litresi: 54.58 TL

LPG: 28.33 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 52.68 TL

Motorinin litresi: 54.24 TL

LPG: 28.40 TL