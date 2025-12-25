  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? 25 Aralık akaryakıt fiyat listesi

Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? 25 Aralık akaryakıt fiyat listesi

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 25 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında ne kadar? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte liste…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? 25 Aralık akaryakıt fiyat listesi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. 25 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında ne kadar? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte liste…

Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? 25 Aralık akaryakıt fiyat listesi

25 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 51.82 TL

Motorinin litresi: 53.22 TL

LPG: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 51.65 TL

Motorinin litresi: 53.05 TL

LPG: 27.88 TL

İZMİR

Benzin litresi: 53.01 TL

Motorinin litresi: 54.58 TL

LPG: 28.33 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 52.68 TL

Motorinin litresi: 54.24 TL

LPG: 28.40 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA