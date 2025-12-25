  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Bugün kandil mi? 25 Aralık hangi kandil? İşte Diyanet takvimi ile mübarek günlerin listesi...

Günlük hayatın temposu içinde dini günleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, “Bugün kandil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim üzerinden kandil ve mübarek gecelere ilişkin bilgiler netlik kazandı. Peki, bugün hangi kandil idrak ediliyor?

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü özel zamanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, bugünün anlam ve önemini öğrenmek için Diyanet dini günler takvimini incelemeye başladı. "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusu gündemdeki yerini korurken, merak edilen detaylar belli oldu.

Bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

Regaip Kandili 2025 yılı içerisinde 25 Aralık 2025 Perşembe günü karşılanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

