Cani baba 2 evladını öldürüp intihar etmişti! İşte o vahşetin ardından annenin feryadı…

Adana'da önceki gece kızı D. (13) ile engelli oğlu D. (11) tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son veren İ.K.'nin (46), korkunç olayı işledikten sonra ev sahibini arayıp "Çocuklarımı öldürdüm, gelin cenazelerini alın" dediği öğrenildi.

Evde bulunmayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis iki çocuk ile aynı tabancayla yaşamına son veren babanın cansız bedenleriyle karşılaştı. İ.K.'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve bu yüzden bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. Mezarlıkta çocuklarının cenazelerine sarılan anne N.K.'nin (42), "Nasıl kıldın yavrularıma. Onlar benim güzellerimdi. Hanginize yanayım yavrularım" diyerek ağıtlar yaktı.

HATAY'DAN ADANA'YA TAŞINDILAR

2 çocukları bulunan İ.-N.K. çifti, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinden Adana'ya yerleşti. Aynı zamanda akraba olan çift, yakınlarının vazgeçirmek istemelerine rağmen 1,5 yıl önce boşandı. 2 çocuk babada kaldı. Baba ve çocukları Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi'nde tuttukları kiralık evde yaşamaya başladı. Önceki gece, eşinden ayrılması yüzünden bunalıma giren İ.K., ses çıkmaması için her iki çocuğunun ağzını yastıkla bastırıp ateş ederek hayatlarına son verdi. Daha sonra ev sahibini arayan İ.K., "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabancayı şakağına dayayarak yaşamına son verdi.

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatlarını kaybeden 2 kardeş Adana'da Ali Hocalı Köyü'nde, baba ise Hatay'da toprağa verildi. İki çocuğunu kaybeden anne N.K. evlatlarının ardından ağıtlar yaktı. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma? Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım. Hanginize yanayım yavrularım? Bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.