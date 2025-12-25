Özel okul ücretlerinde güncelleme! İşte yeni zam aralığı

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala, 1.6 milyondan fazla velinin en çok merak ettiği konuların başında özel okullara yapılacak zam oranları geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yönetmelik değişikliğiyle 2026 yılında özel okulların uygulayabileceği zam oranlarına yönelik önemli düzenlemeler getirdi. Daha önce zam artış oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formül değiştirildi ve veli lehine yeni bir hesaplama yöntemi benimsendi. Artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Yani hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. İşte yeni dönem zam detayları…

ARA SINIFLARA EN FAZLA ARA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR? Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 20'lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse, ara sınıflarda tavan zam oranı yüzde 21 olacak. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.

BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM ORANI NE OLACAK?



Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Bu durum velilerin en çok tepki gösterdiği konuların başında geliyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Yüzde 20'lik enflasyon senaryosunda başlangıç sınıflarında en fazla yüzde 30 zam yapılabilecek.

ARAÇ-GEREÇLERİ NASIL BELİRLENECEK?



MEB, kitap ve kırtasiye ücretlerine yapılacak zamları da sınırlandırdı. Buna göre bu kalemlerde en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NE OLACAK?



Yemek ücretlerini özel okullar serbestçe belirleyecek. Bu alanda MEB'in herhangi bir yasal düzenlemesi bulunmuyor. Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak. Yargıtay kararıyla ulaştırma koordinasyon merkezlerinin bu alandaki yetkisi sona erdi.

ÜCRETLER NE ZAMANA KADAR AÇIKLANABİLİR?



Özel okullar, servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Bu tarihe kadar ücretlerini ilan etmeyen okullar, kayıtlarını bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapmakla yükümlü olacak.