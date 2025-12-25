Şile Belediyesi'ndeki rüşvet listesinden milyonlar çıktı! Rüşvetten geleni tek tek yazmışlar!

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı.
Tutuklu eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Kaçmaz'a tutturduğu rüşvet listesinde toplamda 33 milyon 500 bin TL ve 75 bin dolar rüşvet temin edildiği bildiği yer aldı.
Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik salı günü düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban'ın CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk sarmalının organizasyon, sevk ve idaresinde önemli rol oynadığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
ŞİLE BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 22 GÖZALTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 23 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken 1'inin cezaevinde olduğu belirtildi.