AK Partili Ayşe Sula Köseoğlu’nun acı günü

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 25'inci ile 26'ncı dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) için ilk olarak görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) tören düzenlendi. Törende konuşan 2 kızının annesi Ayşe Sula Köseoğlu, "Her şeyden önce çok müstesna bir insanı, bir babayı kaybettik" dedi.