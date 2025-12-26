Fenomen avukatlara sıkı takip

Fenomen öğretmenlerin ardından avukatlar için de harekete geçiliyor. Barolar aracılığı ile avukatların sosyal medya kullanımı da mercek altına alınıyor. Hazırlanacak sosyal medya kullanımına ilişkin rehberle, etik dışı ve müvekkil mahremiyetini ihlal eden paylaşımlara net denetim getirilecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak. Paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı değerlendirilecek. Rehberle, müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı daha net bir denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.