İstanbul'da ünlü mekanlara narkotik baskını! 34 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasının ardından, ünlülerin uğrak noktaları arasında gösterilen, geceliği 25 bin TL'den başlayan lüks oteller ile eğlence mekanlarına narkotik baskını düzenlendi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerden Amaya isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain ele geçirildi. Taksim Club IQ isimli iş yerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi bulundu.

Kastel Elektro Müzik'te ise 100 mermi ile yaklaşık 1 gram skunk ele geçirildi. Lüks otellerden Bebek Oteli'ndeki aramalarda 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu aparatları tespit edildi. Suma Han'da ise satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain ele geçirildi.