Eğitime kar engeli! Eğitime hangi illerde ara verilecek? İşte 30 Aralık okulların tatil olduğu iller listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulların yaşamı olumsuz etkilerken bazı illerde eğitim öğretime de ara verildi.
Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile "30 Aralık Salı günü okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Valiliklerde tatil haberlerini peş peşe duyurdu.
BOLU
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
BATMAN
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
SİİRT
Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
ŞIRNAK
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildi.
Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak. İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
KARABÜK
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez, İnebolu, Ağlı, Şenpazar, Küre, Seydiler, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Bozkurt ilçesinde kar yağışının yoğun olması ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı 30 Aralık Salı günü ve 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ve pansiyonda yatılı olup evci izninde olan öğrenciler için eğitime ara verildi.
MARDİN
Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Açıklamada, "Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 30. Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
ARTVİN'DE 1 İLÇEYE TATİL
Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlaması ve yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı ile soğuk hava şartlarının, özellikle ulaşımda olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda alınan tedbirler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
BİTLİS
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
ÇANKIRI'DA 6 İLÇEYE TATİL
Çankırı Valiliği olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerimizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Korgun ve Ilgaz ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
DÜZCE
Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Salı günü tatil edildi.
Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kara yollarında buzlanma riski oluşmuştur. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındığında, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğinin öncelenmesi gerekmiştir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik rahatsızlığı bulunan personel 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
HAKKARİ
Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının süreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının artma riskinin bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Hakkâri il genelinde bulunan tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında - okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri dâhil - eğitime 1 gün ara verildi. Aynı tarihte Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) de hizmet sunulmayacağı bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak
MUŞ
Muş'un Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
RİZE
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri bulduğu Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu. Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SAKARYA'DA HENDEK İLÇESİNE TATİL
Sakarya'nın Hendek ilçesinde eğitime bir gün daha ara verildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı okullar ile taşımalı eğitim çerçevesinde mahallelerde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. Hendek Kaymakamlığı ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. İlçe genelindeki 17 mahalleden yapılan taşımalı eğitim faaliyetleri de durduruldu. Karar çerçevesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden yapılan ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır." Şanlıurfa'da bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.
VAN
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi. Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.