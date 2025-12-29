Eğitime kar engeli! Eğitime hangi illerde ara verilecek? İşte 30 Aralık okulların tatil olduğu iller listesi...

Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile "30 Aralık Salı günü okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Valiliklerde tatil haberlerini peş peşe duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı 'nın uyarıları sonrası yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulların yaşamı olumsuz etkilerken bazı illerde eğitim öğretime de ara verildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

BATMAN

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.