‘Savasçı Yarışması’ ödül töreniyle sona erdi

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Savaşçı Yarışması', Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetin son gününde, dereceye giren birliklere ödülleri takdim edildi.Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda; Ankara 3'üncü JOPER Tabur Komutanlığı birinci, Ankara 4'üncü JOPER Tabur Komutanlığı ikinci, Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı ise üçüncü oldu. Dereceye giren birliklere ve personele plaket ile hediyelerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı takdim etti.