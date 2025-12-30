2025’in kelimesi ‘dijital vicdan’ oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, halk oylamasıyla belirlenen "2025 yılının Kelimesi/Kavramı"nın "dijital vicdan" olduğunu bildirdi. Ersoy, "TDK tarafından halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram, dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir 'tıklama'ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor" açıklamasını yaptı.