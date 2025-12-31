Artvin'de 3 çoban çığ altında kaldı: 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Küçükbaş sürüsüyle kar altında kaldığı belirtilen 3 çobana ulaşmak için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.
Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti.
90 KİŞİLİK EKİP BÖLGEYE ULAŞTI
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 3 çobanı aramak için 90 kişilik ekip bölgeye ulaştı.
"1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Açıklama yapan Artvin Valisi Ergün, 'Şu anda çalışmaya ara verdik çünkü yeni bir çığ tehlikesi ve karanlık oldu burada ve fırtına devam ediyor. Şu anda da çalışmaya ara verdik. İlk elverişli hava durumunda tekrar yarın sabah erkenden başlayacağız. ' dedi.