Her yıl olduğu gibi bu yılda ritüeli bozmadılar! 2026’yı bakın nasıl karşıladılar?

"Sarayburnu Fatihleri" olarak bilinen, yaşları 50 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla Sarayburnu Sahili'nde denizde yüzerek girdi.

"BARIŞ, MUTLULUK VE HUZUR..."

Grup başkanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı denizde karşıladıklarını söyledi. Yıllardır Sarayburnu'nda yüzdüklerini belirterek, "Barış, mutluluk, huzur, güzellikler içerisinde bir dünyanın olmasını istiyoruz. Allah herkese sıhhat, sağlık, afiyet versin, herkes mutlu olsun. 8 milyar insanın barış içerisinde olduğu, silahların olmadığı, patlamadığı bir dünya istiyoruz" dedi.