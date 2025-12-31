Taksim Meydanı’nda yılbaşı mesaisi!

İstnabul Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu. Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor. Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını güven içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor. Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

10 BİN KAMERA İLE ANLIK TAKİP!

Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor. Merkezde, güvenlik kameralarından gelen görüntüler eş zamanlı olarak izlenirken, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.