Yeni yılın ilk bebekleri doğdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ve ailelerini ziyaret etti. Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü çocuğu olan İpek bebeği ziyaret etti.

Anne ve babayla sohbet eden Göktaş, ayrıca bebek ve aileye hediye takdiminde bulundu. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya Ulutaş'ı ziyaret eden Göktaş, burada da aileyle sohbet ederek, hediye takdiminde bulundu. Göktaş, iki ailenin de yeni yılını kutladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.