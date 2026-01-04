Kuşadası’na sığınan savaş mağdurları barış istiyor

UKRAYNALI savaş mağduru anne Svetlana Suprun Sakoğlu, kızı Oleksandra Tverdokhlib ve torunu Lukian (1) ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti ve yeni yılı da Türkiye'de karşıladı. Ukrayna'nın Zaporijya kentinden Kuşadası'na geldiklerini söyleyen Oleksandra Tverdokhlib, "Savaş başladıktan sonra Kuşadası bize kucak açtı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak eşim Ukrayna ordusunda asker ve halen orada. Yeni yıldaki tek dileğim iki ülke arasında barışın sağlanması" dedi. Anne Svetlana Suprun Sakoğlu ise "2026 yılından en büyük beklentim ülkemde barışın sağlanması" diye konuştu.