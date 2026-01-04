Türkiye’nin kutuplardaki ayak izi 10 yaşında

TÜRKİYE, "Beyaz Kıta" Antarktika'daki bilimsel yolculuğunda 10'uncu yılını geride bırakırken, buzullar üzerindeki varlığını "gözlemci" statüsünden "danışman"a çevirerek karar mekanizmasında söz sahibi olmayı hedefleyen bir aktöre dönüştü. Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel varlığı 17 Ocak 2015'te başladı. Bu ay içerisinde kıtaya 10'uncu seferini gerçekleştirmeye hazırlanan Türkiye, elde edilen bilimsel kazanımlar ve Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan kalıcı üs çalışmalarının yanı sıra Türk bilim insanlarının vizyonuyla da dünyada adından söz ettiriyor.