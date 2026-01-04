Yunanistan hava sahası kapandı! Uçuşlar durduruldu Yunanistan'da Atina Uçuş Bölgesi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında iniş ve kalkışlar durduruldu. Ülkeye iniş yapamayan uçaklar İstanbul'a yönlendirildi.









Yunanistan'ın en yoğun hava trafiğine sahip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki tüm havalimanlarında uçuş operasyonları askıya alındı.

Teknik arızanın hem iç hat hem de uluslararası seferleri etkilediği öğrenildi. Uçuşların durması nedeniyle çok sayıda yolcu havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, sorunun Atina FIR sisteminde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.