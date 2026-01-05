Antalya'da dövme sildirme faciası: Güzellik merkezine gitti, elini kaybediyordu!

HASARLI BÖLGEYE DERİ NAKLİ YAPILACAK Güzellik merkezinin işlem öncesi dövmenin silinmesinin ardından her hangi bir iz kalmayacağını ama elinde ileri derecede yanık oluştuğunu ve iz kalacağını belirten Taş, "Dövmemi sildirmek için bir güzellik merkezine gittim. Üçüncü seansta bayağı bir kötü oldu. Elimde ikinci derece yanıklar oluştu. Araç kaplama işi yapıyorum, genelde su ile işimiz oluyor ve şu anda elimi kullanamayacak durumdayım. Doktorlar Plastik Cerrahiye yönlendiriyor. Yanık bölgenin üzerine deri ekleme olacağını söylüyorlar" dedi.

ALDIĞI CEVAP İLE ŞOK OLDU



Lazer uygulamasının ikinci seansının ardından elinde yanık oluşması nedeniyle güzellik merkezini aradığını ve aldığı cevap karşısında şok olduğunu belirten Taş, "Keşke yaptırmasaydım, keşke sildirmeseydim. İkisine de pişmanım. İz kalmayacağını söylediler, ama şimdi elimde iz kalacak. Aradığımda elim çok ağrıyorsa eczaneye gidip ağrı kesici almamı, verdikleri kremleri kullanmamı söylediler. Yüksek derecede çalıştıklarını ve ondan dolayı bu şekilde olduğunu söylediler. Kendi hatalarının da olduğunu biliyorlar. Mağdurum, güzellik merkezi hakkında da şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı.