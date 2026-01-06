Haberler Yaşam Mardin'deki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Bakın o şüpheli kim çıktı!

Mardin'de Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş silahla vurularak öldürülmüştü. Bu olay için özel olarak oluşturulan ekiple güzergahta bulunan ev ve iş yerlerine ait kameraları incelenirken, cinayet şüphelisinin Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi.

DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

ŞÜPHELİ DİNİ NİKAHLI EŞİ OLABİLİR

Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.'nin Irak'a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi

