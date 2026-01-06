Mesajları deşifre olmuştu! Timur Savcı'nın kokain test sonuçları ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkması üzerine kan ve saç örnekleri alınan ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı 'nın test sonuçlarına SABAH ulaştı.

"BİRLİKTE DENERİZ"

Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.