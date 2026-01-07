Altın ve gümüşten sert düşüş! 7 Ocak’ta gram altın, gram gümüş, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, iki günlük yükseliş hareketini sonlandırdı. Benzer bir hareket 3 gündür üst üste değer kazanan gümüş fiyatlarında da kendini gösterdi. ABD ekonomisinden gelecek olan veriler metal fiyatları üzerinde etkili olacak. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARINDA YENİ FİYAT
Altın fiyatı ons başına 4 bin 480 dolar seviyelerini gördü. İki gündür devam eden yükseliş hareketleri bugün yavaşladı. Küresel risklerin artmaya başlamasının yanı sıra ABD ekonomisinden gelen veriler bekleniyor. Federal Rezerv'in para politikası kararlarını etkileyecek olan tarım dışı istihdam verisi cuma günü belli olacak.
GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Gümüş, çarşamba günü ons başına 80 doların altına düştü. Böylece 3 gündür devam eden yükseliş son buldu. Fiyatların düşmesinde kar satışları etkili oldu.
GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?
Gram gümüş yaşanan gelişmelerin ardından 110,67 TL oldu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.162,03
SATIŞ: 6.162,81
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.279,00
SATIŞ: 10.370,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.636,92
SATIŞ: 41.436,72
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.988,00
SATIŞ: 41.323,00