SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 19 isim tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.