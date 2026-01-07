SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 19 isim tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.
26 GÖZALTI
Operasyon kapsamında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy ,Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
19 TUTUKLAMA TALEBİ
Dün Adli Tıp Kurumuna götürüler kan ve saç örneği veren şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANAN İSİMLER
Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen isimler arasında; Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altundağ, 'Cicişler' olarak tanınan Ceyda Ersoy, spiker Ece Cerenbeli ve modacı Lerna Elmas yer alıyor. Listede ayrıca şarkıcılar Nevin Şimşek ve Berna Arıcı, işletmeciler Hakan Yıldız, Koray Beşlı̇ ve Veysel Avcı ile modeller Duygu Açıksöz ve Merve Uslu'nun yanı sıra Özge Bitmez, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu ve Sevgi Taştan bulunuyor.
EV HAPSİ VERİLEN ÜÇ İSİM
Ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler ise; model Binnur Buse Alper, Selen Sedef Atmaca ve Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk.
4 ŞÜPHELİ SERBEST
Haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.