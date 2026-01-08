63 il için sarı kod alarmı! Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma günü okul var mı?

Kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle birçok ilde öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 63 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Peki, 9 Ocak Cuma (yarın) okullar açık mı? İşte yanıtı...
63 İL İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
İşte uyarı yapılan o iller:
Afyonkarahisar,
Ankara,
Artvin,
Balıkesir,
Bingöl,
Bolu,
Bursa,
Denizli,
Edirne,
Erzurum,
Ağrı,
Antalya,
Aydın,
Bilecik,
Bitlis,
Burdur,
Çanakkale,
Diyarbakır,
Erzincan,
Giresun,
Gümüşhane,
Muğla,
Nevşehir,
Ordu,
Sakarya,
Siirt,
Isparta,
İzmir,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kocaeli,
Kütahya,
Sivas,
Hakkari,
İstanbul
Kars,
Kayseri,
Kırşehir,
Aksaray,
Karaman,
Batman,
Bartın,
Iğdır,
Düzce,
Tunceli,
Van,
Konya,
Manisa,
Muş,
Niğde,
Rize,
Zonguldak,
Bayburt,
Kırıkkale,
Şırnak,
Ardahan,
Yalova
YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?
9 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.