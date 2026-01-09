Ekol TV'ye 'kara para aklama' soruşturması başlatıldı!

12 ŞÜPHELİ VE MASAK RAPORU BEKLENİYOR Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadeke Şubesi tarafından soruşturma yapılan dosya kapsamında isimleri geçen, Veysel Şahin (Baş Şüpheli), Mübariz Mansimov, Emrah Doğru (Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ersan Şen (Avukat)'in de bulunduğu 12 şüpheli yer alıyor.