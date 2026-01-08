Trabzon'da korkunç olay! Sadece saç ekimi yaptırmak istemişti: Öldü

Son dakika haberleri... Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı. Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.