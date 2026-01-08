  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Trabzon'da korkunç olay! Sadece saç ekimi yaptırmak istemişti: Öldü

Son dakika haberleri... Trabzon'da 47 yaşındaki Temel Altuntaş saç ekimi için özel bir klinikten randevu almıştı. Ancak saç ekimi sırasında başına geleceklerden habersizdi. Talihsiz adam saç ekiminin yapıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı. Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Altuntaş'ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

