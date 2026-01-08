Yargıtay’dan emsal nafaka kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında yoksulluk nafakasının belirlenmesine ilişkin emsal bir karar verdi. Karara göre, nafaka bağlanırken sadece eşin mevcut geliri değil, taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri ile devam eden ya da sonuçlanan mal paylaşımı davasından elde edilecek olası kazançlar da dikkate alınacak. Sakarya'daki bir boşanma davasında Yargıtay, bu unsurların kişinin yoksulluğa düşüp düşmeyeceğini etkileyebileceğini belirterek yerel mahkemenin nafaka kararını bozdu. Yeni kararla birlikte, mal paylaşımından elde edilecek gelir nafakanın kaldırılmasına ya da düşürülmesine yol açabilecek. Avukat Fatih Karamercan, Yargıtay'ın nafaka takdirinde devrim niteliğinde bir adım attığını belirtti.