Adana'da mide bulandıran olay! Kaskla asansör kabinine girip...

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla apartmana giren K.B.S., asansöre binerek kabine idrarını yaptı.

Asansörle apartmanın 6'ncı katına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'ın damda hobi amaçlı beslediği 3 güvercin ve 2 kekliğini çaldı. Kuşları montunun içine gizleyen şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Kuşlarını kümeste bulamayınca görüntüleri izleyip, hırsızlığı fark eden Kaygısız, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yanksecilik Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit edildi. Saklandığı eve baskın yapan polis, K.B.S.'yi gözaltına aldı.